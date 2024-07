Brutale aggressione: a calci e pugni, 18enne picchiato per uno sguardo di troppo

Tre aggressori colpiscono un 18enne con calci e pugni in piazza Giovanni Leone

Una notte di ordinaria violenza ha scosso Pomigliano D'Arco, nelle vicinanze di Napoli, quando un giovane di soli 18 anni è stato brutalmente aggredito da tre individui per uno "sguardo di troppo". Secondo quanto riportato dai carabinieri, l'aggressione è avvenuta la scorsa notte in piazza Giovanni Leone, con l'episodio che ha suscitato sgomento e preoccupazione nella comunità locale.

L'allarme è stato lanciato al 112 e immediatamente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Giunti sul luogo dell'aggressione, hanno trovato il giovane ferito gravemente, vittima di calci e pugni inflitti da almeno tre persone. La zona del tragico evento è stata identificata come piazza Primavera, dove l'incensurato 18enne è stato preso di mira per motivi ancora poco chiari.

Dai primi accertamenti emerge che la vittima è stata trasferita d'urgenza presso l'ospedale vecchio Pellegrini di Napoli, dove è stata diagnosticata una serie di gravi lesioni. Il giovane, che ha compiuto da poco la maggiore età, ha riportato un trauma maxilofacciale con fratture scomposte delle ossa del naso, con un periodo di guarigione stimato in 41 giorni. Nonostante la violenza subita, è stato dimesso dopo le cure mediche.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare e perseguire i responsabili di questo vile attacco. La comunità locale è stata scossa dall'aggressione, con molti residenti che si sono uniti nel condannare l'atto di violenza e chiedere giustizia per il giovane aggredito.

Resta ora da comprendere i motivi scatenanti dietro questo atto brutale e privo di senso, mentre la vittima e la sua famiglia cercano di riprendersi da questa terribile esperienza.