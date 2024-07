Previsioni Meteo: prossima settimana, da martedì doppia perturbazione temporalesca

La prossima settimana promette un altro periodo di turbolenze meteorologiche sull'Italia, con due perturbazioni temporalesche in arrivo che porteranno abbondanti piogge su molte regioni del Paese.

Lunedì 1° Maggio: La settimana inizierà con un breve periodo di stabilità atmosferica grazie al temporaneo rinforzo di un campo di alta pressione di origine sub-tropicale. Questo porterà a condizioni soleggiate e un aumento delle temperature in gran parte del Paese.

Martedì 2: Tuttavia, non sarà che una tregua temporanea dal maltempo. Un profondo ciclone atlantico tra le Isole Britanniche e la Penisola Iberica invierà un primo fronte temporalesco che comincerà a peggiorare le condizioni meteorologiche dal pomeriggio, iniziando dal Nord Ovest e dalle isole maggiori. La fase più intensa è attesa proprio in coincidenza con il 1° Maggio, con un elevato rischio di temporali, soprattutto al Centro-Nord. A causa dei contrasti tra masse d'aria differenti, i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi e accompagnati da grandine.

Giovedì 3 - Venerdì 4 Maggio:** Un secondo impulso instabile darà inizio a una nuova fase di forte perturbazione con frequenti temporali. Le regioni del Centro-Nord e parte del versante tirrenico meridionale saranno ancora una volta le più colpite.

Questo trend meteorologico caratterizza la Primavera di quest'anno, con periodi di caldo insolito seguiti da fasi di instabilità e temporali. Al momento, manca una figura atmosferica stabile in grado di dominare il bacino del Mediterraneo.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e prendete le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni meteorologiche avverse previste per la prossima settimana. (iLMeteo)





In aggiornamento