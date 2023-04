Casa della salute di Chiaravalle, il consigliere regionale Montuoro a sostegno del sindaco Donato: nessun allarmismo

CATANZARO – 22 APRILE 2023. “Ritengo doveroso intervenire sulla vicenda relativa alla Casa della Salute di Chiaravalle, che in questi giorni è stata più volte oggetto di dibattito da più esponenti di politici, per ripristinare la verità dei fatti e ridimensionare una serie di allarmismi non necessari, frutto di una mancata conoscenza e di informazioni aggiornate e reali”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di FdI, Antonio Montuoro.



“Il Sindaco di Chiaravalle, Domenico Donato, è giustamente intervenuto a difesa dell’operato dell’Amministrazione e di tutta la procedura, chiarendo dettagliatamente ogni passaggio messo in atto, per fugare ogni dubbio sull’arresto dell’iter – afferma Montuoro -. L’intero iter, che ha solo subito ritardi in merito a pratiche burocratiche non legate all’amministrazione, non ha mai subito arresti, così come riporta nella nota il sindaco. Nessuna preoccupazione, quindi, per il Comune di Chiaravalle e per la sua comunità, che vedrà completare il progetto nei modi e nei tempi già concordati con chi di competenza. Nessun intervento politico o amministrativo risulta, quindi, necessario, in considerazione del fatto che il sindaco di Donato non ha mai abbassato l’attenzione sulla vicenda seguendo ogni tappa con la doverosa attenzione”.

Già diverso tempo fa, sempre con il sindaco, abbiamo concordato ed effettuato un incontro con i vertici dell’Azienda Sanitaria, per seguire da vicino l’intera procedura, il finanziamento e tutte le fasi attuative. Successivamente a questo incontro, gli stessi si sono recati, in presenza, nella casa comunale, per fare il punto insieme e concretarsi degli impedimenti sopraggiunti per valutarne le soluzioni e le tempistiche – afferma ancora Montuoro -. Tutto fa notizia, ma nel caso in questione il procurato allarmismo sta ben distante dalla vicenda. L’amministrazione comunale di Chiaravalle con il suo primo cittadino, operano in totale sinergia con tutte le istituzioni, di ogni ordine e grado. L’impegno costante che riveste Donato per far crescere la sua comunità traspare da ogni azione messa in campo e dall’attenzione e la preparazione con il quale si impegna per tutto il suo territorio di competenza. Chiaravalle è una cittadina in forte crescita e questo è il risultato di una buona amministrazione, attenta alle esigenze della sua popolazione”.