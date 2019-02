Caso Diciotti, oggi M5s al voto online

ROMA, 18 FEBBRAIO - Il M5s è chiamato al voto online sulla piattaforma Rousseau in merito al caso Diciotti e all'autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini. scoppiato nell’ agosto 2018. I risultati saranno divulgati questa sera, non vi sono ancora indicazioni precise sull’orario esatto.

Dalla Lega che da M5s arrivano messaggi di rassicurazione in merito alla situazione governativa. Salvini ha affermato: "Ho fatto il mio dovere e ho difeso i miei concittadini, come prevede la Costituzione. Ho difeso la mia Patria, come è dovere di ogni cittadino".

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha inoltre dichiarato: “Il governo non rischia di cadere”.

"Sul governo si va avanti. Ho preso un impegno con gli italiani e intendo portarlo avanti", ha dichiarato invece Luigi Di Maio.

Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha precisato: "E' abbastanza chiaro che il voto su Salvini è un voto sul governo. D’altra parte anche dentro il Movimento mi sembra ci siano quelli più filogovernativi e quelli meno. È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa.

"Questa consultazione per noi non avrà conseguenze, per gli altri non lo so. Noi non obblighiamo nessuno a far nulla, stiamo lì e prendiamo atto delle scelte", ha aggiunto Rixi.

Federico Ferro

fonte immagine reporternuovo.it