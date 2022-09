Abusivismo: Sindaco,occupate aree demanio a Marina di Sibari. "Avviata azione per ripristinare legalità anche altrove"

CASSANO ALLO IONIO, 23 GIU - Lotta all'occupazione abusiva delle aree e degli spazi pubblici nel villaggio turistico di Marina di Sibari. A darne notizia è stato il primo cittadino di Cassano, Gianni Papasso.

"La Polizia municipale - ha annunciato - , in collaborazione con gli uffici del Comune, sta provvedendo a ripristinare allo stato originario dei luoghi una serie di aree pubbliche a Marina di Sibari. Gli uomini del Comandante, l'architetto Anna Maria Aiello, nel corso di una serie di verifiche, hanno notato che alcune aree appartenenti al demanio pubblico erano state occupate abusivamente piantumando siepi, piante e fiori".

"Il problema - ha aggiunto Papasso - è che queste potevano rappresentare degli avamposti per una futura occupazione abusiva e/o allargamenti impropri di recinzioni o giardini di case già esistenti. Se il Comune non fosse intervenuto con tempestività, in futuro avremmo avuto a che fare con una serie di occupazioni abusive di suolo pubblico che avrebbero portato l'Ente a sostenere tanti contenziosi con molte spese legali che avrebbero gravato sul bilancio comunale oltre a togliere spazi pubblici alla comunità. Con questa azione riportiamo la legalità anche in questo settore. Faremo gli stessi interventi anche altrove".