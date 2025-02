Catania, due rapine a Euronics: arrestato un 30enne

Catania – Un arresto per due assalti armati ai danni di negozi Euronics: la polizia incastra uno dei rapinatori.

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 30 anni ritenuto responsabile di una tentata rapina e di un colpo portato a termine in due negozi della catena Euronics.

Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile della Questura su ordine del giudice per le indagini preliminari (gip), su richiesta della Procura distrettuale etnea.

L’uomo si trova ora in carcere con l’accusa di rapina aggravata.

Due assalti armati in due giorni

Le indagini sono scattate a seguito di un primo tentativo di rapina avvenuto la sera del 18 luglio 2024.

Due uomini, travisati con caschi da motociclista e armati – uno con una pistola, l’altro con un coltello e una spranga di ferro – hanno fatto irruzione in un punto vendita Euronics con l’intento di rubare telefoni cellulari, in particolare iPhone.

Tuttavia, l’assalto è fallito perché nel negozio non erano disponibili i dispositivi desiderati.

Due giorni dopo, il 20 luglio, un altro colpo, questa volta riuscito, ha avuto luogo in un secondo punto vendita della stessa catena.

Con le stesse modalità operative, due malviventi armati hanno sottratto diversi telefoni cellulari prima di fuggire.

Le indagini e l’arresto

Gli investigatori della squadra mobile, in collaborazione con la Procura, hanno analizzato le immagini di videosorveglianza dei due negozi e sono riusciti a identificare uno dei presunti rapinatori.

Le telecamere hanno fornito dettagli cruciali che hanno permesso di ricostruire i movimenti e le caratteristiche dell’uomo.

Le perquisizioni condotte nell’abitazione del 30enne hanno portato al ritrovamento di indumenti compatibili con quelli indossati da uno dei malviventi durante gli assalti.

Inoltre, la polizia ha rintracciato anche il motociclo utilizzato per compiere le due rapine.

La risposta delle autorità

L’operazione della squadra mobile ha dimostrato ancora una volta l’importanza della videosorveglianza e del coordinamento tra le forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

L’indagine prosegue per identificare e arrestare il secondo rapinatore.

Il 30enne arrestato si trova ora in carcere, in attesa di giudizio, mentre la Procura prosegue con gli approfondimenti investigativi per chiarire se i due episodi possano essere collegati ad altre rapine simili avvenute in città.