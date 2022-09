Catanzaro. Acqua, domani interruzione idrica nella zona nord della città

CATANZARO 21 SETT. - Per consentire dei lavori di manutenzione straordinaria, domani, mercoledì 22 settembre, dalle ore 13 alle 17 circa, sarà interrotta l'erogazione idrica in parte della zona nord della città. Lo rende noto l'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, specificando che a risentire dei disagi saranno le utenze di via E. Vitale, via Eugenia, via Gattoleo, via B. Croce e via Bambinello Gesù.