Catanzaro, aggressione nella movida: scatta il Daspo Willy per un 23enne

Tempo di lettura: ~3 min

La Polizia di Stato interviene dopo una violenta lite vicino a un locale: il Questore di Catanzaro vieta al giovane l’accesso ai locali pubblici per 3 anni

Nuovo intervento delle forze dell’ordine nel quartiere marinaro di Catanzaro, dove nei giorni scorsi si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto due giovani. A seguito dell’aggressione, la Polizia di Stato ha avviato un’immediata attività investigativa che ha portato all’identificazione del presunto responsabile e all’applicazione della misura di prevenzione nota come “Daspo Willy”.

L’episodio si è verificato nella zona di Catanzaro Lido, area molto frequentata soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, cuore della movida cittadina e punto di ritrovo per giovani e famiglie.

Aggressione nella movida di Catanzaro Lido: due giovani feriti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido, l’intervento è stato richiesto dopo la segnalazione di una violenta aggressione avvenuta nei pressi di un locale pubblico del quartiere marinaro.

Sul posto sono state trovate due vittime, entrambe rimaste ferite durante l’episodio. I giovani hanno riportato lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche, anche se fortunatamente le loro condizioni non risultano gravi.

Il rapido intervento della Polizia di Stato ha consentito di evitare ulteriori escalation di violenza e di mettere in sicurezza l’area, molto frequentata nelle ore notturne.

Identificato nella notte l’autore dell’aggressione

Grazie alle testimonianze raccolte, alle verifiche sul posto e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana, gli agenti sono riusciti a ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti.

Nel corso della stessa notte è stato quindi identificato il presunto responsabile, un 23enne residente a Catanzaro, ritenuto autore dell’aggressione.

Gli accertamenti investigativi hanno permesso di raccogliere gli elementi necessari per l’adozione di un provvedimento immediato volto a prevenire nuovi episodi di violenza.

Cos’è il Daspo Willy: la misura contro la violenza nei locali

A seguito delle verifiche svolte, il Questore di Catanzaro ha disposto nei confronti del giovane l’applicazione della misura di prevenzione DACUR (Divieto di Accesso ai Centri Urbani) prevista dall’articolo 13-bis del Decreto Legge n. 14/2017, comunemente conosciuta come “Daspo Willy”.

Il provvedimento prevede:

il divieto di frequentare il locale dove si è verificata l’aggressione

il divieto di accesso ad altri esercizi pubblici e locali nelle aree limitrofe

una durata complessiva di 3 anni

Questa misura è stata introdotta per contrastare fenomeni di violenza nei luoghi della movida, prendendo il nome dalla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 durante un’aggressione nel Lazio.

Sicurezza nella movida: controlli rafforzati a Catanzaro

Il provvedimento adottato rientra nell’ambito della strategia di prevenzione e sicurezza urbana portata avanti dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di violenza giovanile e garantire la tranquillità dei luoghi di aggregazione.

Le autorità sottolineano come la presenza delle Forze di Polizia sul territorio, unita ai sistemi di videosorveglianza cittadini, rappresenti uno strumento fondamentale per individuare rapidamente i responsabili di episodi violenti e prevenire nuove situazioni di rischio.

Cosa succede se si viola il Daspo Willy

Le autorità hanno ricordato che il Daspo Willy è una misura immediatamente esecutiva.

In caso di violazione del divieto, la legge prevede conseguenze penali rilevanti, tra cui:

reclusione fino a 3 anni

sanzione pecuniaria

L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei cittadini, degli esercenti e delle famiglie che frequentano i locali della movida, evitando che soggetti ritenuti pericolosi possano continuare a frequentare contesti affollati.