Catanzaro. Al via l’Intervento per il Ripristino del Cedimento di Via della Stazione

Nella città di Catanzaro, è stato annunciato dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Fiorita l’intervento per il ripristino del cedimento stradale in Via della Stazione, una via che da due anni sta mostrando segni di cedimento e necessita di un intervento urgente per garantire la sicurezza dei cittadini e il corretto flusso del traffico.

L'Amministrazione Comunale ha preso atto della situazione e ha risposto alle richieste giunte dal territorio ed è di oggi l'emissione di provvedimenti inerenti alla circolazione dei veicoli in Via della Stazione per lavori di messa in sicurezza stradale.

L'intervento è stato regolamentato attraverso un'ordinanza ufficiale emessa dal Comune di Catanzaro, con riferimento alla nota 125393/23 della Ditta Scutieri e in conformità ai pertinenti articoli del Codice della Strada. L'ordinanza stabilisce il seguente piano d'azione:

Periodo dell'intervento: Da lunedì 13 Novembre 2023 a Venerdì 22 Dicembre 2023.

Luogo dell'intervento: Via della Stazione, nel tratto compreso dall'intersezione con Via Domenico Marincola Pistoia fino al civico 41 di Via della Stazione.

Provvedimenti:

Divieto di sosta: Viene istituito il divieto di sosta su ambo i lati della strada all'interno del tratto indicato.

Senso unico alternato: Il senso di marcia in Via della Stazione sarà regolamentato da un impianto semaforico e/o da movieri, al fine di garantire quanto in premessa.

Segnaletica stradale: La Ditta Scutieri, richiedente dell'intervento, provvederà con proprio personale all'apposizione della necessaria e opportuna segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada.

Vigilanza: Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigileranno sull'esecuzione della presente ordinanza per garantire il rispetto dei provvedimenti e la sicurezza dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale di Catanzaro continuerà a monitorare da vicino l'avanzamento dei lavori in Via della Stazione, assicurando che l'intervento venga completato in modo tempestivo e che la sicurezza di tutti i cittadini sia sempre una priorità.