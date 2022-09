Catanzaro. AMC: Da lunedì 20 settembre in vigore il nuovo orario invernale (scarica pdf)

CATANZARO, 18 SETT - L'Amc Spa – l'azienda che gestisce la mobilità pubblica per la città di Catanzaro – comunica che da lunedì 20 settembre entrerà in vigore il nuovo programma di esercizio invernale.

Oltre 400 le coppie di corse giornaliere previste che abbracceranno tutta la giornata, dalle ore 5.35, la prima uscita, alle ore 24, l'ultima.

Grande attenzione al collegamento con il campus universitario, il quartiere marinaro e le zone periferiche della città.

Tutte le corse e gli orari sono consultabili sul sito aziendale www.amcspa.it

In concomitanza con la riapertura delle scuole partirà anche il servizio scuolabus, che conta di 8 linee più una per ragazzi diversamente abili e 3 linee dedicate ma non esclusive pe l'Istituto Casalinuovo, Mattia Preti e Vivaldi.

Si ricorda che sui bus occorre indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

L'amministratore unico, Marco Azzarito Cannella, e il direttore generale, Marco Correggia, augurano un buon avvio del nuovo anno scolastico agli studenti, ai dirigenti, ai docenti e a tutto il persone operante negli istituti.





Clicca QUI per scaricare il file in PDF di tutte le corse e gli orari