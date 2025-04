Catanzaro-Bari 1-1: il cuore dei galletti convince Longo. "Ma c’è rammarico”

CATANZARO – Un pareggio che profuma di svolta, nonostante il retrogusto amaro. Al “Ceravolo” finisce 1-1 tra Catanzaro e Bari, una sfida intensa che ha messo in mostra il carattere della formazione pugliese, guidata da un Moreno Longo visibilmente soddisfatto, ma non senza qualche recriminazione.

Nel post-partita, l’allenatore biancorosso si è soffermato sull’atteggiamento della squadra, sottolineando la reazione messa in campo nei momenti difficili:

“Sono contento di questa prestazione proprio perché ci ha messo di fronte a quelle situazioni in cui volevamo risposte. E oggi, la squadra ha tirato fuori il petto nei momenti di difficoltà. Questo è un buon segnale.”

Contro un Catanzaro in fiducia, protagonista di un percorso solido negli ultimi anni, il Bari ha mostrato compattezza e fame, ma non sono mancati episodi dubbi che hanno lasciato l’amaro in bocca.

“Abbiamo avuto grandi occasioni. Il loro 2-1 era viziato da un fallo netto di Scognamillo su Vicari. Mi meraviglio che il VAR non sia intervenuto. Due mani sulla schiena sono sempre fallo, non importa l’intensità.” – ha ribadito Mister Longo, chiedendo maggiore attenzione da parte della tecnologia arbitrale.

Nonostante ciò, il tecnico ha elogiato la prestazione dei suoi, che hanno saputo adattarsi a un match preparato nei minimi dettagli:

“Abbiamo scelto di attaccare lo spazio, lavorando sulle loro linee di palleggio. I ragazzi sono stati bravi a interpretarla, era necessario anche rimescolare le carte a livello motivazionale.”

Tra i protagonisti della serata, spazio anche a chi, fino a oggi, ha atteso il proprio momento con pazienza. Su tutti, Favilli, autore del gol del pareggio:

“Il gol di Favilli non è arrivato per caso. È dieci giorni che lavora con il mood giusto, senza mai lamentarsi. Gliel’ho detto: si è andato a cercare quell’episodio.”

Un plauso anche per Favasuli, premiato con una maglia da titolare per l’entusiasmo e la dedizione dimostrati in allenamento:

“È un martello. Lavora, spinge, s'allena forte. Si è meritato tutto.”

Il punto conquistato in trasferta potrebbe rappresentare uno snodo psicologico importante per il Bari, chiamato ora a dare continuità anche tra le mura amiche.

“Se riusciamo a prendere consapevolezza di quello che possiamo fare, allora possiamo davvero invertire il trend. Ora serve continuità, serve farlo per più gare possibili.” – ha concluso Mister Longo, con lo sguardo già proiettato al prossimo impegno.