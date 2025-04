Catanzaro-Bari, parla Caserta: “Partita importantissima” (Video)

Catanzaro-Bari, parla Caserta: “Partita importantissima, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza”





Alla vigilia di uno scontro cruciale contro il Bari, Mister Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa sottolineando l'importanza della gara per il prosieguo del campionato del Catanzaro. Dopo la prestazione opaca di Modena, il tecnico ha fatto il punto sulla condizione della squadra, sugli indisponibili e sul peso specifico della sfida in programma al “Ceravolo”, che si preannuncia gremito con quasi 10.000 spettatori.





Lavoro settimanale e indisponibili





“Abbiamo lavorato come sempre, al di là del risultato di Modena,” ha dichiarato Caserta. “Sicuramente il primo tempo non è stato dei migliori: eravamo troppo lenti nel giro palla, ma nel secondo tempo la squadra ha reagito bene, anche se non è bastato. Ora siamo concentrati su una partita difficile contro un avversario di qualità. Gli indisponibili? Antonini, Pontisso, La Mantia e D’Alessandro.”





Obiettivo play-off e consapevolezza





Senza nascondersi, Caserta riconosce il valore della partita anche in chiave classifica: “Vincendo o anche pareggiando, potremmo avvicinarci sensibilmente ai play-off. All’andata fu la gara della svolta per noi, da gruppo diventammo squadra. Ora dobbiamo affrontare il ritorno con consapevolezza e ritmo alto, sapendo che il Bari è molto forte nell’uno contro uno e gioca a uomo a tutto campo.”





Centrocampo in emergenza: focus su Ilié





Pontisso sarà ancora assente, e in mezzo al campo ci sarà da inventare qualcosa: “Ilié ha fatto bene tra le linee in alcune fasi, in altre meno. Farò valutazioni anche domani in base alla condizione degli altri centrocampisti,” ha spiegato Caserta, che riflette anche sulla necessità di variare in base alle caratteristiche dell’avversario.





Niente calcoli, solo testa alla prossima





Nonostante la classifica cominci a pesare, Caserta preferisce rimanere concentrato sul presente: “Non faccio programmi a lungo termine, dobbiamo pensare partita dopo partita. Ogni gara è influenzata dalla precedente, e in Serie B ogni punto è prezioso. Non tutte le partite possono essere spettacolari, specie ora che tutti giocano anche per non perdere.”





Il Bari, un avversario completo





Alla domanda sui punti di forza dei biancorossi, Caserta non ha dubbi: “Il Bari ha qualità in ogni reparto: esterni rapidi, centrocampisti forti, attaccanti esperti. Ma anche noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo sfruttare le loro debolezze, in particolare sui calci piazzati, che diventano determinanti in questa fase.”





Il rebus in attacco e il ruolo degli “altri”





La coppia d’attacco resta un tema aperto: “Cerco ogni volta chi può affiancarsi meglio a Iemmello. In questo momento, numericamente, i nostri attaccanti hanno inciso poco, ma ci sono ancora sette partite per invertire il trend.” Il tecnico punta anche su chi ha giocato meno: “Avremo tante partite ravvicinate e sfrutterò tutta la rosa. Il risultato non può sempre dipendere da chi gioca di più.”





Un ambiente positivo e il sostegno della città





Infine, un accenno al clima che si respira in città e all’ex di turno, il DS Magalini: “A Bari ha vissuto anni importanti, ma la settimana è stata serena. A Catanzaro sento positività, nonostante la sconfitta. Domani il pubblico sarà fondamentale, dobbiamo dare tutto davanti alla nostra gente.”





Parole chiare e grande lucidità da parte di Mister Fabio Caserta, che invita squadra e tifosi a restare uniti e concentrati. Catanzaro-Bari non è solo una sfida da tre punti: è uno snodo cruciale in una corsa play-off sempre più accesa.





Appuntamento sabato al “Ceravolo”. Fischio d’inizio alle ore 16:15.