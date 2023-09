Catanzaro. Belcaro: Chiusura del Convitto "Galluppi": decisione necessaria e critiche ingjustificate

Chiusura del convitto "Galluppi". Belcaro: "scelta obbligata, dopo il confronto con la dirigenza. Poco comprensibili i tentativi di strumentalizzazione polemica"

"Comprendiamo che la chiusura del convitto “Galluppi” nei giorni di venerdì 22 e sabato 23 prossimi possa creare disagi alle famiglie degli alunni, chiamate a gestire il problema in giorni feriali e quindi lavorativi per molti. Comprendiamo sicuramente meno alcuni tentativi in atto di strumentalizzare, in finta chiave ironica ma in realtà polemica, il problema stesso. Sarebbe meglio impiegare le energie per una migliore causa piuttosto che per scrivere sui social, ma tant’è...

Ai cittadini, dunque, è giusto far sapere che l’Amministrazione Comunale ha cercato fino all’ultimo di limitare allo stretto necessario l’interruzione delle attività scolastiche proprio per evitare disagi. Si è immaginata, in particolare, una chiusura parziale della scuola, incontrando peraltro la disponibilità della dirigenza a verificare questa ipotesi.

Tuttavia, alla fine di ogni utile e possibile valutazione, è stata la stessa dirigenza che in seguito al confronto con il responsabile del servizio prevenzione e protezione ha evidenziato i potenziali rischi per l’incolumità e la sicurezza degli studenti e questo a causa della inutilizzabilità dei punti di raccolta in caso di una eventuale evacuazione.

Un dato conclusivo del quale l’Amministrazione Comunale non ha potuto che prendere atto, emettendo l’ordinanza di chiusura del convitto nazionale “Galluppi” firmata dal sindaco".







Nunzio Belcaro, assessore alla Pubblica Istruzione