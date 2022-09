Catanzaro, causa del maltempo, i Vvf sovraccarichi di richiese al SO115

CATANZARO, 25 OTT. - Maltempo Catanzaro Vigili del fuoco del comando di Catanzaro all'opera dalla serata di ieri per far fronte alle richieste di intervento pervenute presso la SO115 a causa del maltempo. Alberi divelti, verifiche infiltrazioni acqua e piccoli smottamenti che allo stato attuale non hanno creato grosse criticità e risolte dalle forze ordinarie di soccorso.



Da questa mattina il comandante provinciale ing. Bennardo ha inviato una squadra di unità Speleo Alpino Fluviale della sede centrale ad effettuare dei sopralluoghi negli alvei dei corsi d'acqua presenti sulla zona ionica della provincia per verificare lo stato dei luoghi ed assicurarsi che non ci fossero eventuali impedimenti al normale deflusso delle acque.

Nel pomeriggio un piccolo smottamento ha interessato il costone in prossimità del cavalcavia in loc. Siano nel comune di Catanzaro dove l'intervento dei vigili del fuoco congiuntamente al personale Anas ed alla Polizia Locale è valso alla messa in sicurezza del sito.



Alle ore 17.00 circa la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) veniva inviata nei comuni di Badolato ed Isca Marina a causa di un forte, ma breve temporale che ha creato qualche disagio ma nessuna criticità particolare. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla verifica dei sottopassi e zone a rischio allagamento per accertarsi che non vi fossero veicoli o persone in difficoltà.