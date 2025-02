Catanzaro-Cesena, 24ª Giornata: Mister Caserta avverte, 'Sfida difficile, ma siamo pronti' (Video)

Mister Caserta alla vigilia di Catanzaro-Cesena: "Siamo pronti, ma servirà massima attenzione"

A poche ore dalla sfida tra Catanzaro e Cesena, Mister Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e l'importanza della gara contro un avversario ostico. Reduce da una vittoria di prestigio contro il Brescia, il Catanzaro vuole proseguire nel suo percorso di crescita, affrontando una formazione che lo stesso tecnico giallorosso ha definito "una delle rivelazioni del campionato".

Slancio da Brescia, ma testa al Cesena

"La vittoria di Brescia è stata importante, sia per la squadra che per l'ambiente", ha dichiarato Mister Caserta. "Abbiamo disputato una prestazione di alto livello, ma una volta archiviata dobbiamo pensare subito alla prossima gara. Il Cesena sta facendo un grande campionato, insieme alla Juve Stabia è una delle neopromosse più sorprendenti. Continueranno a essere una squadra temibile e servirà massima attenzione".

L'entusiasmo è alto, ma Caserta tiene alta la concentrazione: "Lavorare con entusiasmo aiuta, ma non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo e il nostro modo di giocare. Domani sarà una gara difficile, ma ci siamo preparati bene".

Scelte tattiche e momenti di lettura della gara

Il tecnico si è soffermato anche su alcuni dettagli della partita di Brescia, come il siparietto su chi dovesse battere una punizione tra Quagliata e Pon: "Ci sono momenti in cui chi va a saltare può avere un vantaggio o meno, dipende dalla situazione di gioco. I ragazzi hanno fatto la scelta migliore in quel momento".

Parlando del Cesena, Mister Caserta ha spiegato come la sua squadra dovrà essere abile nell'adattarsi ai momenti della partita: "Abbiamo studiato il Cesena, che in alcune gare ha pressato alto e in altre ha aspettato per ripartire. Noi dobbiamo essere bravi a leggere la partita e reagire di conseguenza".

La crescita del Catanzaro e le assenze

Un punto chiave della crescita del Catanzaro è stato il miglioramento progressivo della squadra: "All'andata eravamo ancora un gruppo in costruzione, con tanti giocatori nuovi e un nuovo staff tecnico. Dopo la partita contro il Bari, secondo me, la squadra è diventata tale, ha trovato la sua identità e ha iniziato a crescere con costanza".

Sugli infortuni, il tecnico ha fatto il punto della situazione: "Sitũm e D'Alessandro sono rientrati in gruppo solo ieri, quindi dobbiamo valutare bene se saranno in grado di giocare per 90 minuti. Antonini ha avuto un fastidio al flessore, ha finito la partita ma lo valuteremo con lo staff medico".

Il Cesena e il mercato di gennaio

Il Cesena dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, come quelle di Adamo (squalificato) e Calò (out per tre giornate). "Abbiamo visto che in altre gare, anche con assenze, non hanno cambiato il loro assetto di gioco. Noi dobbiamo essere pronti a ogni scenario e adattarci se necessario", ha spiegato Caserta.

Sul mercato di gennaio, il tecnico ha sottolineato che la squadra è rimasta concentrata sul campo: "Capisco che il mercato possa distrarre, soprattutto chi gioca meno o chi ha richieste da altre squadre. Ho chiesto ai ragazzi di restare concentrati fino alla partita. Martedì si chiude tutto e potremo pensare solo al calcio giocato".

Numeri e statistiche: un Catanzaro che cresce nei secondi tempi

Un dato interessante riguarda il rendimento del Catanzaro nei secondi tempi: "Non lo sapevo, ma se abbiamo raccolto più punti nella ripresa rispetto al primo tempo significa che la squadra sta bene fisicamente e mentalmente. Questo è un segnale positivo".

Verso la sfida: la parola al campo

Con il fischio d'inizio ormai alle porte, Mister Caserta e il suo Catanzaro si preparano ad affrontare il Cesena con determinazione. Una sfida che può dire molto sulle ambizioni giallorosse, con la consapevolezza che ogni partita è un tassello fondamentale nel percorso di crescita della squadra.

