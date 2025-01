Catanzaro-Cesena: le parole di Mister Mignani alla vigilia della 24ª giornata. (Video)

Cesena, 30 gennaio 2025 – Il Cesena si prepara ad affrontare una trasferta ostica contro il Catanzaro nella 24ª giornata del campionato di Serie BKT. Alla vigilia della sfida, Mister Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa, analizzando lo stato della squadra, il mercato e le insidie che riserverà il match del Ceravolo.

Mignani su Saric e il mercato del Cesena

Uno dei temi principali della conferenza è stato l’arrivo di Dario Saric, centrocampista bosniaco che ha finalmente raggiunto il club bianconero dopo una lunga trattativa. Mignani si è detto soddisfatto dell’acquisto:

"Saric è un giocatore che cercavamo da tempo, ha qualità importanti e potrà darci una grande mano. Ha forza nelle gambe, inserimento e può giocare in più ruoli a centrocampo. Vedremo come adattarlo al nostro sistema di gioco."

Sull'eventualità di altri movimenti di mercato, l'allenatore ha preferito mantenere il riserbo:

"Il mercato chiude lunedì, quindi non possiamo escludere nulla. Al momento sono contento della rosa a disposizione. Per quanto riguarda Carbo, c’è una trattativa con una squadra estera, quindi non sarà con noi a Catanzaro."

Un Catanzaro in crescita: le insidie della trasferta

Mignani ha riconosciuto il valore del Catanzaro, squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma:

"Il Catanzaro è una squadra con una forte identità, gioca un calcio collettivo e ha individualità importanti. Inoltre, ha uno dei capocannonieri del campionato. Sarà una trasferta difficile, ma come sempre il nostro obiettivo è tornare a casa con punti."

L'andata, vinta 2-0 dal Cesena, è stata una partita diversa rispetto a quella che ci si aspetta ora:

"Il Catanzaro di oggi è cresciuto molto rispetto all’inizio del campionato. Hanno trovato equilibri e continuità di rendimento. Dovremo affrontare la gara con determinazione, giocando con attenzione in entrambe le fasi."

Scelte di formazione e qualche assenza

Con l’assenza di Calò a centrocampo, Mendicino sembra il sostituto naturale:

"Calò è un giocatore importante, ma Mendicino ha caratteristiche simili e sarà lui a prendere il suo posto, salvo sorprese dell'ultimo minuto. Abbiamo comunque provato anche altre soluzioni per farci trovare pronti a qualsiasi evenienza."

La condizione fisica della squadra non è ottimale, con alcuni giocatori alle prese con l’influenza:

"Speriamo che l’influenza non ci crei ulteriori problemi, perché già abbiamo qualche defezione. Sisay sta recuperando, ma non credo che sarà della partita."

Modulo e adattamenti tattici

Con l’assenza di un esterno destro di ruolo, il Cesena potrebbe dover adattare qualche giocatore:

"Stiamo provando soluzioni diverse. È vero che non abbiamo un esterno destro naturale per questa gara, ma potremmo adattare Ciofi o Pieraccini. Cambiare modulo? Per ora preferiamo mantenere il nostro assetto, ma dobbiamo essere pronti ad adattarci anche a partita in corso."

Obiettivo: portare a casa punti

Mignani ha ribadito più volte che l’unico obiettivo della squadra è raccogliere punti, senza pensare troppo all'estetica del gioco:

"Da qui alla fine della stagione non conta essere belli, ma essere concreti. Dobbiamo lottare su ogni pallone e avere la mentalità giusta per ottenere risultati."

La sfida tra Catanzaro e Cesena si preannuncia equilibrata e ricca di insidie. Il fischio d’inizio è previsto per sabato 01 febbraio alle ore 15:00 Riuscirà il Cesena a strappare punti preziosi contro un avversario in crescita?