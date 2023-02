Catanzaro. Davide Fulginiti: salvo grazie alla Buona Sanità!

Catanzaro...La Buona Sanità! Una Domenica mattina, come tante altre, prima di recarmi alla Santa Messa con la famiglia, mi faccio il solito giretto in macchina a visitare la mia bella cittadina di Sellia Marina e salutare gli amici che incontro.

Ad un tratto, intorno alle ore 10, avverto un dolore retrosternale che si irradia verso il braccio sinistro (stessi sintomi del giorno precedente).

Non ho più dubbi, è un dolore cardiaco! Senza esitare, mi reco immediatamente al pronto soccorso dell'Ospedale Pugliese di Catanzaro.

I medici di turno mi prendono subito in cura. L'Ecg, non dice granché mentre il dolore continua a persistere e farsi sempre più forte. Il Dott. Gaetano Morabito e la D.ssa Angela Scozzafava di turno al reparto Cardiologia -UTIC- Emodinamica non si lasciano ingannare dall'esame strumentale e, dopo un breve confronto tra medici, decidono di fare la coronografia ed ecco l'indesiderata sorpresa: una coronaria occlusa per oltre il 90%! Si procede l'esame, con spiccata professionalità; mi vengono impiantati 5 stent ed è subito un gran sollievo!

Scompare il dolore e con esso va via anche la tanta preoccupazione che mi accompagnava da qualche ora. Terminato l'intervento, restavo ricoverato in terapia intensiva per qualche giorno e, dopo appena 5 giorni, ritorno finalmente a casa tra le braccia dei miei figli Dodò e Luca e di mia moglie Nicoletta. Tanta cura, tanta professionalità e tanta attenzione da parte dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari. Tanto affetto dalla famiglia e dagli amici.

Sono stati giorni molto particolari; giorni di riflessione; giorni in cui ho potuto apprezzare una eccellenza sanitaria: il reparto Cardiologia -UTIC- Emodinamica dell'Ospedale Pugliese di Catanzaro!

Complimenti al Direttore Dott. Vincenzo Ciconte, al Dott. Gaetano Morabito e alla D.ssa Angela Scozzafava che mi hanno fatto l'intervento, al personale medico del PS e del reparto di Unità Coronarica, che mi ha curato, agli Infermieri e agli Operatori sanitari.

Grazie alla mia famiglia ed agli amici per l'affetto che mi hanno trasmesso.

Davide Fulginiti

Assessore della Città di Sellia Marina