Catanzaro. Debiti tributari per sanzioni da violazione del Codice della strada, via libera allo stralcio, i dettagli

Catanzaro. Debiti tributari per sanzioni da violazione del Codice della strada, via libera dell'Amministrazione Comunale allo stralcio dei ruoli emessi 2000 al 2009

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro, in considerazione della difficile situazione economica e sociale, ha deciso di consentire lo stralcio parziale dei ruoli emessi dal 2000 al 2009 di importo inferiore a 1000 euro, in applicazione delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (l.n. 197/2022, art. 1, commi 227-228).

La cancellazione riguarda le sanzioni e gli interessi per i debiti tributari e i soli interessi per le sanzioni per violazioni del Codice della Strada, mentre restano dovute le somme della quota capitale e del rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento.

L’Amministrazione ha inteso alleggerire il carico finanziario che grava sui soggetti interessati anche allo scopo di incentivare la regolarizzazione delle rispettive posizioni debitorie e scongiurare l’esecuzione di procedure per il recupero forzato del credito.

La decisione è stata oggetto di un’ampia condivisione, alla presenza dell’assessora al bilancio Marina Mongiardo, nell’ambito delle Commissioni consiliari bilancio e attività economiche presiedute rispettivamente dalla consigliera Igea Caviano e dal consigliere Raffaele Serò.

E’ necessario precisare che la legge di bilancio 2023 prevede lo stralcio parziale solo per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e, pertanto, per quanto riguarda il Comune di Catanzaro copre un arco temporale più ristretto (2000-2009) rispetto a quello previsto dalla normativa (2000-2015) in quanto per i debiti contratti a partire dal 2010 l’attività di riscossione è stata affidata a soggetti privati autorizzati ma non