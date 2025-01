Catanzaro. Dichiarazioni del sindaco Nicola Fiorita (Ritorno alle urne?)

CATANZARO - Rispetto la decisione del gruppo di Azione di ritirare il sostegno esterno al sindaco e alla giunta,

anche se onestamente stento a comprenderne le ragioni,

visto il buon lavoro che abbiamo avviato assieme in questi mesi su una serie di dossier.



Noi continuiamo nel nostro lavoro per la città,

consapevoli delle difficoltà ma anche di aver raggiunto buoni risultati

(e lo illustreremo lunedì nella conferenza stampa di metà mandato)

e dell’esigenza di assicurare stabilità all’azione di governo cittadino.

La scelta di Azione non modifica il quadro politico uscito dalle elezioni poiché i tre consiglieri sono stati eletti in contrapposizione con il sindaco vincente.

Quanto all’ipotesi di un ritorno alle urne,

ventilata dal gruppo di Azione in evidente combinazione con una frangia di Forza Italia,

ricordo solo che la legge fissa esplicitamente i meccanismi per arrivare a questa soluzione per iniziativa dei consiglieri.

Senza l’attivazione di questi meccanismi,

che prevedono una maggioranza assoluta,

il sindaco eletto democraticamente è pienamente legittimato a proseguire nel suo lavoro.

Sono convinto che i risultati che stiamo ottenendo

(solo nei giorni scorsi abbiamo incassato la consegna dei lavori di via Carlo V,

l’ampliamento delle funzioni nel porto,

il recupero di Palazzo Fazzari)

e quelli che otterremo già nelle prossime settimane

ci garantiranno una “maggioranza della responsabilità e del fare”

molto più solida delle manovre di palazzo.