Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, doppia interruzione dell’acqua lunedì 30 giugno: coinvolti via Barlaam da Seminara e il quartiere Santa Maria

Disservizi programmati per lavori di efficientamento della rete idrica e interventi Sorical: gli orari e le zone interessate

Catanzaro, 29 giugno 2025 – Giornata di disagi idrici quella di lunedì 30 giugno per i cittadini di Catanzaro.

L’Ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili ha comunicato due interventi che comporteranno l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile in diverse zone della città, nell’ambito di lavori mirati al miglioramento della distribuzione idrica.

Nello specifico, dalle ore 21 di lunedì alle ore 6 di martedì 1° luglio, l’acqua sarà sospesa nella zona di via Barlaam da Seminara, con disagi estesi anche alle utenze di via Manganelli.

L’intervento rientra nei lavori di efficientamento della rete comunale e si rende necessario per garantire una distribuzione più efficiente e duratura.

Parallelamente, un secondo intervento è previsto nel quartiere Santa Maria, dove a causa di una riparazione programmata da Sorical, sarà sospesa l’erogazione idrica già a partire dalle ore 22 di domenica 29 giugno fino alle ore 6 del mattino successivo.

L’amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, invita i cittadini delle aree coinvolte a munirsi anticipatamente di scorte d’acqua per far fronte alla momentanea sospensione del servizio e si impegna a ripristinare la normale erogazione nel più breve tempo possibile, una volta conclusi i lavori.

Gli interventi sono parte di un programma più ampio di ammodernamento delle infrastrutture idriche, necessario per contenere le perdite, migliorare la pressione nelle reti domestiche e assicurare un servizio sempre più efficiente e continuo.

Per aggiornamenti in tempo reale, si invita a consultare il sito del Comune di Catanzaro o i canali ufficiali dell’Ufficio acquedotti.