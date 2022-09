Catanzaro. Droga: aveva in casa oltre 200 grammi hascisc, arrestato. Quarantenne è accusato di detenzione e spaccio

CATANZARO, 10 FEB - Aveva in casa oltre 200 grammi di hascisc, in parte suddivisa in involucri e un bilancino. Un uomo di 40 anni S.S. è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli agenti del Commissariato di Ps di Catanzaro Lido, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



I poliziotti, nell'ambito di una serie di servizi, hanno perquisito l'abitazione di S.S. trovando, all'interno della sua camera da letto sia la sostanza stupefacente in parte confezionata in dosi, sia un bilancino, ancora intriso di droga e perfettamente funzionante.



Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo, che ha precedenti, è stato portato negli uffici del Commissariato da dove successivamente, in seguito all'arresto, è stato accompagnato nella sua abitazione.