Fabio Caserta e il Catanzaro si separano: ufficiale la risoluzione consensuale

Catanzaro e Fabio Caserta si separano: risoluzione consensuale e saluti ufficiali

Il tecnico saluta dopo una stagione intensa e ricca di emozioni

CATANZARO – È arrivata l’ufficialità: Fabio Caserta non sarà più l’allenatore dell’U.S. Catanzaro 1929. Il club giallorosso ha comunicato in data odierna la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico e il suo staff, chiudendo così un percorso condiviso durato un’intera stagione.

Una decisione che segna un nuovo inizio per entrambe le parti, dopo un campionato vissuto tra entusiasmo, passione e grandi momenti calcistici.

La nota del club: “Grazie per la professionalità”

Con una comunicazione breve ma sentita, la società ha espresso gratitudine nei confronti del mister:

“La società desidera ringraziare mister Caserta per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della stagione appena conclusa”.

Il saluto è carico di rispetto, segno di un rapporto che, pur concludendosi, ha lasciato un'impronta positiva nel cammino recente della squadra calabrese.

In attesa del nuovo allenatore

L’U.S. Catanzaro guarda ora al futuro, mentre i tifosi si interrogano su chi sarà il prossimo a guidare la squadra nel campionato che verrà. Intanto, a Fabio Caserta vanno i migliori auguri, così come auspicato dallo stesso club nella chiusura del comunicato.

Comunicato ufficiale U.S. Catanzaro 1929

L’U.S. Catanzaro 1929 comunica che, in data odierna, è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Caserta e il suo staff.

La società desidera ringraziare mister Caserta per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della stagione appena conclusa che ha visto la squadra protagonista di un percorso importante e ricco di emozioni.

Al tecnico vanno i più sinceri auguri per le migliori fortune professionali e personali.

