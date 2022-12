Catanzaro Ecco la Notte di "Capodanno sul Corso" con Tananai, dj set e animazione

CATANZARO 29 DIC. - Sarà una Festa di Capodanno all’insegna della musica e del divertimento per tutte le età quella allestita dall’amministrazione comunale di Catanzaro per il 31 dicembre nel centro storico. I dettagli sono stati presentati a Palazzo de Nobili dal sindaco Nicola Fiorita e dall’assessore Antonio Borelli insieme all’organizzatore Roberto Talarico.

Appuntamento dalle ore 23 per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno, mentre il programma musicale si aprirà dopo la mezzanotte con l’artista rivelazione dell’anno, Tananai. Cantautore e produttore discografico italiano, idolo musicale dei più giovani, protagonista, dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dell’estate italiana con la hit “La dolce vita” realizzata con Fedez e Mara Sattei, oltre che di numerosi altri successi, prossimo partecipante già annunciato del 73° Festival di Sanremo. La notte di San Silvestro sarà animata anche dalla presenza del conduttore radiofonico, produttore discografico e dj Federico l’Olandese Volante, volto storico e popolare di RTL 102.5, attualmente conduttore dell’emittente Radionorba, accompagnato dalla conduzione di Raffaella Capria e Domenico Milani. Spazio anche ai dj set live di Nathaniel dj e Sharon Esse, al vocalist Paco e all’animazione di Francys Power.

Per raggiungere il centro storico saranno disponibili gratuitamente, dalle 23 alle 6, grazie alla collaborazione di Amc, il parcheggio Piè Sala e la funicolare e il parcheggio Musofalo con servizio navette.

“Con grandi sforzi per impiegare le risorse disponibili e l’impegno collettivo anche da parte dei privati, è stato possibile mettere in piedi il Capodanno in piazza che arriva a coronamento delle attività promosse dall’amministrazione per far rivivere e restituire il centro storico ai catanzaresi”, ha commentato il sindaco Fiorita. L’assessore al Turismo Antonio Borelli ha ricordato che l’evento del 31 dicembre è stato allestito grazie ai ricavi residui della tassa di soggiorno, con la condivisione degli operatori, e all’apporto prezioso della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, rappresentata al tavolo da Fabio Borrello. Da Roberto Talarico è arrivato, infine, l’invito a tutti i catanzaresi, e non solo, “ad arrivare in piazza prima di mezzanotte ribaltando le tradizionali abitudini della città. Abbiamo bisogno di un momento di felicità e speranza, spero che questa occasione venga condivisa anche dagli esercenti di Corso Mazzini affinché accolgano al meglio tutti i presenti”.