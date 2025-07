Catanzaro, festeggiamenti Madonna di Porto Salvo: modifiche a traffico e sosta nel quartiere Lido il 26 e 27 luglio

Tempo di lettura: ~2 min

Festeggiamenti Madonna di Porto Salvo, ordinanze Polizia locale per il fine settimana a Lido

In occasione dei festeggiamenti della Madonna di Porto Salvo, la Polizia locale ha disposto due ordinanze per il traffico e la sosta nel quartiere Lido.

Dalla giornata di oggi fino a domenica 27 luglio istituzione di divieto di sosta con zona rimozione in Via Bausan- Piazza A. Garibaldi, nello specifico area di parcheggio di fronte la Chiesa "Santa Maria di Porto Salvo"; dalle ore 16:00 dei giorni 26 e 27 Luglio fino al termine di ogni evento/spettacolo istituzione del divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti vie, che necessitano sgombere da veicoli per la sicurezza pedonale: Via Bausan, Via Nazario Sauro, Via Genova nel tratto compreso dall'intersezione di Via Bausan fino al civico 10.

Dalle ore 19:00 dei giorni 26 e 27 luglio istituzione del divieto di transito in: Via Bausan, sia in entrata che in uscita, Via Nazario Sauro, Via Fiume, escluso i residenti della via e di quelle limitrofe;

In concomitanza con i giorni della fiera, da oggi fino a domenica 27 luglio è previsto il divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione e divieto di transito sul Lungomare Pugliese, nel tratto compreso dall'intersezione di Via Gulli fino al termine del lungomare fiume Corace, e nelle due traverse di Via Cristoforo Colombo che danno accesso sul lungomare; divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione e divieto di transito in via Fiume dall'intersezione di Via C. Colombo fino al Lungomare Pugliese.

