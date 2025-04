Catanzaro, grave incidente al quartiere Aranceto: conducente sbalzato fuori dall’auto, traffico bloccato (Video)

Incidente stradale a Catanzaro Sud su viale Magna Graecia: una Citroën C3 si ribalta dopo l’impatto contro un albero. Conducente espulso dall’auto, soccorso dal 118. Intervento dei Vigili del Fuoco.

Catanzaro, 30 aprile 2025 – Mattinata di paura nella zona sud di Catanzaro, lungo viale Magna Graecia, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura, una Citroën C3.

Il conducente del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, che è andato a schiantarsi contro un albero per poi ribaltarsi sulla carreggiata. A bordo vi era un solo passeggero, il conducente, che a seguito del violento impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Conducente cosciente ma ferito, trasportato in ospedale

Nonostante la gravità dell’accaduto, l’uomo è stato trovato cosciente dai primi soccorritori. Il personale sanitario del Suem 118 ha prestato le prime cure sul posto, prima di trasportarlo in ambulanza verso una struttura ospedaliera per accertamenti e ulteriori interventi medici.

Il tempestivo arrivo del personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – ha consentito la messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’intera area coinvolta, prevenendo potenziali rischi per la circolazione e per le persone presenti.

Viabilità temporaneamente rallentata

L’incidente ha causato disagi alla viabilità su uno dei tratti più trafficati della zona sud della città. La strada è rimasta parzialmente bloccata durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.