Catanzaro. Iemma: impegno immediato per rafforzare il settore strategico dell’anagrafe

“La riorganizzazione e l’efficientamento del settore anagrafe è un obiettivo primario dell’amministrazione. A pochi giorni dall’assunzione di questa delega, ho inteso mettermi subito a lavoro per valutare tutte le soluzioni possibili ed opportune per rendere gli uffici di questo fondamentale e strategico servizio ancora più rispondenti ai bisogni dei cittadini”.

Lo afferma la vicesindaco e assessore ai servizi demografici, Giusy Iemma. “Per l’inizio della prossima settimana, terrò un incontro con la competente commissione consiliare, facendo seguito anche alle sollecitazioni della stessa.

L’impegno è quello di recepire gli indirizzi utili da tradurre in proposte amministrative per far fronte al sottodimensionamento del personale, con cui l’amministrazione si trova ogni giorno a fare i conti. In tal senso, diventa fondamentale anche mettere a punto e rendere maggiormente fruibili tutti gli strumenti digitali che consentono, oggi, di evadere richieste e pratiche anche in remoto, alleggerendo il lavoro di sportello e accorciando i tempi a favore degli utenti. Perciò, l’amministrazione vuole essere al fianco dei dipendenti, pianificando soluzioni e interventi che possano valorizzare il loro lavoro.

Obiettivo – conclude Iemma - che ho messo al centro del mio impegno e che dovrà vedere tutte le componenti della macchina comunale impegnate nel rafforzare il settore anagrafe”.