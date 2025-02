Catanzaro: Il Sindaco Fiorita lancia la nuova agenda urbana per il futuro

Catanzaro riparte con la nuova Agenda Urbana: Il Sindaco Fiorita Presenta il piano di sviluppo per il futuro della Città

La conferenza tenuta dal sindaco Fiorita sulla nuova Agenda Urbana segna un momento cruciale per il futuro di Catanzaro, città che sta cercando di reinventarsi, guardando al domani con una nuova visione di sviluppo. Con un piano ambizioso, il sindaco ha esposto i dettagli di un progetto che non solo mira al recupero delle infrastrutture, ma anche alla valorizzazione del patrimonio culturale, sociale ed economico della città.

Strategia a lungo periodo: un progetto per i prossimi 10 anni

La nuova Agenda Urbana non è solo un piano immediato ma una strategia che si estende per i prossimi dieci anni. A supporto di questo progetto, è stato presentato un documento di programmazione che va oltre l’agenda stessa, con l’obiettivo di attrarre finanziamenti anche oltre i confini di questa iniziativa. Fiorita ha sottolineato come la città stia ricevendo risorse significative dalla Regione, un investimento di ben 20 milioni di euro, con la possibilità di concorrere per ulteriori 12 milioni tramite un meccanismo di premialità che coinvolge anche Cosenza e Reggio Calabria.

Una nuova visione per la Città: dal recupero al sostegno dell’economia locale

Il programma si distingue da quello precedente, concentrato prevalentemente sul recupero infrastrutturale. Mentre l'Agenda Urbana precedente aveva privilegiato il restauro di strutture, la nuova visione punta alla crescita economica e allo sviluppo delle aree storiche della città. Un'attenzione particolare sarà rivolta al centro storico, a Lido Santa Maria e a Gagliano, dove sono previsti investimenti per il recupero degli immobili e la valorizzazione delle potenzialità sotterranee di Catanzaro.

L'obiettivo principale è rendere Catanzaro più attrattiva dal punto di vista culturale, economico e turistico. “Vogliamo trasformare Catanzaro in una capitale della cultura, rafforzando l'economia di prossimità e stimolando un nuovo dinamismo nel turismo”, ha dichiarato il sindaco.

Progetti in cantiere: recupero e sostenibilità

Alcuni progetti che erano rimasti privi di finanziamento nell’ambito della vecchia agenda urbana, come la Casa del Sorriso e il recupero dell’ex mercato di Lido, sono ora in fase di recupero grazie alla premialità. Fiorita ha anche parlato di altri interventi importanti, come il rifacimento delle Gallerie del San Giovanni, che dovranno diventare uno degli attrattori principali della Catanzaro del futuro.

Un altro aspetto rilevante è la demolizione della scuola Mazzini, prevista nell’ambito del progetto “Nicolas Green Mazzini”, con i fondi già disponibili e pronti per l’avvio dei lavori. La riqualificazione dell’area farà parte di un piano più ampio che include anche la costruzione di nuove scuole e la valorizzazione delle strutture esistenti.

Una Città che si rinnova: non solo infrastrutture, ma cultura e identità

L’ambizione del sindaco Fiorita è che gli interventi previsti dall'Agenda Urbana non siano semplici interventi isolati, ma parte di una strategia complessiva che mira a ridisegnare la città. “Catanzaro deve pensarsi bella, sentirsi bella e farsi vedere bella”, ha affermato, sottolineando l’importanza di unire tutti gli sforzi per una rinascita culturale e economica che possa coinvolgere tutti i quartieri e i cittadini.

Con un approccio che integra la valorizzazione delle tradizioni con l'innovazione, Catanzaro sta ponendo le basi per una nuova primavera, una città che guarda al futuro con fiducia e determinazione. La nuova Agenda Urbana non è solo una serie di progetti, ma un invito a riscoprire e rafforzare l’identità di una città pronta a fare il salto verso un futuro più sostenibile e prospero.