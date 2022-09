Incendio, Catanzaro rogo sulle colline, fiamme vicino alle case sul posto i Vvf. Foto e Video

CATANZARO, 06 LUG - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono impegnate dalle ore 13.20 circa per un incendio divampato sulle colline tra via A. Fares e via Gariano nel comune di Catanzaro.



Le fiamme interessano un'ampia zona di arbusti e macchia mediterranea in prossimità di abitazioni.



I vigili del fuoco (15 unità con due automezzi e due autobotti per rifornimento idrico) al momento impegnati a circoscrivere i fronti di fuoco evitando che raggiungano le abitazioni.



Sul posto inviato Direttore delle Operazioni di Spegnimento VVF per coordinare le squadre di terra ed il mezzo aereo della Regione Calabria. Al momento non si registrano danni a persone.