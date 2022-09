Catanzaro incidente nel quartiere Santa Maria, 3 feriti intervento dei VVF, Ps e Suem118

CATANZARO, 17 FEB - Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sta operando in via Conti Falluc nel quartiere Santa Maria di Catanzaro per incidente stradale. Due le vetture coinvolte nel sinistro una Citroen C1 ed una Fiat Punto.

I tre passeggeri (una coppia di anziani ed un giovane) a bordo delle autovetture affidati alle cure del personale medico del Suem118 venivano trasferiti con due ambulanze presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei mezzi e della zona. Ulteriori tre vetture parcheggiate bordo strada venivano interessate nell'incidente. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e soccorso stradale Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Via Conti Falluc al momento chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

In aggiornamento