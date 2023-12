Catanzaro: la campagna 'Carrello Tricolore' stenta a decollare per mancanza di segnaletica

CATANZARO. - Avvio lento per l'iniziativa 'carrello tricolore' a Catanzaro: mancano cartelli e bollini

A Catanzaro, l'iniziativa del "carrello tricolore" per combattere l'inflazione ha avuto un avvio lento. Nonostante la campagna sia stata promossa dal ministero delle Imprese e del made in Italy, la maggior parte degli esercenti che hanno aderito non ha ancora ricevuto né cartelli né bollini informativi da esporre. Di conseguenza, la scontistica prevista non è stata ancora implementata in modo visibile.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni: Coop e Conad hanno preso l'iniziativa di applicare gli sconti previsti sui prodotti elencati, segnalandoli direttamente sugli scaffali. Questi sconti generici verranno in seguito sostituiti dai bollini ufficiali una volta che saranno disponibili.