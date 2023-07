Catanzaro. La Giunta approva il progetto esecutivo per la realizzazione di una pista ciclabile nel quartiere Lido

La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato oggi il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile dalla foce del fiume Alli alla foce del fiume Corace passando per le dune di Giovino.

Il progetto prevede una spesa complessiva di un milione e 450mila euro, rientranti nel Por Calabria Fesr Fse 2014/2020 e per cui l’Amministrazione a dicembre del 2021 aveva approvato la scheda tecnica.

Di grande impatto per la città sarà la realizzazione del nuovo percorso ciclabile, suddiviso in due tratti: in località Giovino, di circa 2 km, e il tratto alla Foce del Corace, di circa 1,6 km. Inoltre, sono previsti un’area pic nic e aree attrezzate con panche e tavoli per la sosta, la creazione di apposita segnaletica e cartellonistica con l’indicazione dei percorsi, un’area attrezzata per l’attività sportiva, con il posizionamento di attrezzi ginnici (una sorta di palestra street workout) e anche la realizzazione di un’aula didattica all’aperto e la realizzazione di un percorso didattico.

Gli interventi corrispondono ad un’idea green e sostenibile che l’Amministrazione vuole realizzare per il capoluogo. La pista ciclabile verrà realizzata in modo graduale, procedendo per singoli moduli di intervento, ma nel complesso dovrebbe inglobare percorsi ciclo-pedonali, per l’allenamento sportivo, percorsi tematici, percorsi di particolare interesse paesaggistico, e aree attrezzate per la sosta e pic-nic. La pista ciclabile, quindi, diviene un percorso verde strettamente collegato al centro città da “vivere” quotidianamente e capace di valorizzare le attività da tempo insediate su quel territorio per farne il motore di uno sviluppo turistico ed economico esclusivo e pienamente sostenibile per Catanzaro.

“Si tratta di un progetto che valorizza e rafforza l’impianto turistico e naturalistico della città attraverso interventi di mobilità sostenibile e basso impatto paesaggistico.- ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Scalise- Catanzaro potrà avere dei veri e propri corridoi ecologici e i suoi cittadini, i turisti e gli appassionati potranno godere del bellissimo paesaggio naturalistico delle foci Alli-Corace. Lo scopo del progetto è quello di valorizzare sempre più lo sport come pratica per il benessere e la salute di ognuno, stimolando persone di tutte le fasce di età ed in particolare verso coloro che non praticano una disciplina in particolare, a praticare attività fisica funzionale per il miglioramento delle proprie condizioni di salute, utilizzando uno spazio pubblico all’aperto. Le scelte progettuali indicate hanno tenuto conto della fruizione attuale dell'area, delle preesistenze e di una serie di accorgimenti atti a rendere l’area fruibile, sicura, gradevole e gestibile. Le attrezzature che si andranno a realizzare si comporranno di varie tipologie al fine di poter avere una vera e propria palestra all’aperto, dove approcciare le attività fisiche per i principianti e di migliorare le proprie capacità per gli sportivi già allenati”.