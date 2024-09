Catanzaro. Ordinanza traffico e sosta fino a domenica 8 settembre per la festa di Santa Maria

La Polizia locale ha emesso un’apposita ordinanza che disciplina la circolazione e la sosta in occasione della Festa patronale di Santa Maria di Zarapoti nel quartiere Santa Maria.

Dalle ore 17 di oggi fino al termine della manifestazione domenica 8 settembre è stato disposto:

Il divieto di sosta con zona rimozione per tutta la Piazza Santa Maria

Il divieto di sosta con zona rimozione e divieto di transito in: Via Santa Maria, nel tratto compreso tra Via Risorgimento e Piazza Santa Maria; Via della Chiesa; Via Bainsizza, nel tratto compreso tra Via Risorgimento e Via Santa Maria.

Il traffico veicolare proveniente da Viale Isonzo percorrerà la Via Casolini e sarà deviato su Via Trieste.

Divieto di sosta ambi i lati con rimozione forzata:

In via Molise, dall'intersezione di Via Santa Maria al civico 13, per il montaggio degli stand e posizionamento delle giostre

In Via Santa Maria, da Piazza Santa Maria fino all'intersezione di Via Posta Vecchia

Interdizione del traffico veicolare e divieto di sosta con zona rimozione in via Lazio

Da giovedì 5 Settembre a domenica 8 Settembre, dalle ore 17 alle ore 01, interdizione della circolazione veicolare in via S. Maria. Tale blocco sarà segnalato all'altezza della Rotatoria di Via Santa Maria e all'intersezione di Via L. Della Valle — Via Conti Falluc. Dal lato Rotatoria, consentito il transito per i residenti di Via Toscana, Via Marche e Via Lombardia. Dal lato Via L. Della Valle, consentito il transito ai residenti di Via Cont Falluc e vie afferenti la stessa.

Giovedì 5 Settembre dalle ore 18 alle ore 01: interdizione traffico veicolare per il quartiere Santa Maria, oltre che dalle intersezioni di cui al precedente punto, anche dalle seguenti postazioni:

Viale Isonzo - Via Molise: tale blocco sarà segnalato all'altezza di Viale Magna Grecia — Viale Isonzo, all'altezza di Viale Isonzo — Via Bezzecca, all'altezza di Viale Isonzo — Via Brigata, all'altezza di Viale Isonzo — Via Caduti 16 Marzo (Distributore carburanti);

Via Ranieri: tale blocco sarà segnalato all'altezza di Via Tagliamento n. 56 (altezza Quartiere Germaneto).

Sabato 7 Settembre dalle ore 08 alle ore 21: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Bainsizza fino al civico 19 e nello spazio adiacente alla Parrocchia S. Maria di Zarapoti.

Sabato 7 Settembre 2024 dalle ore 16:00 a fine processione: istituzione della chiusura progressiva del traffico veicolare nel tratto interessato dalla Processione Religiosa che avrà luogo lungo il seguente percorso: via Casolini, Via Angitola, Via Trieste, Via Risorgimento, Via Rumbolo, Via San Michele, Via Sabotino, Via Rumbolo, Via Zarapoti, Via Tagliamento, Via Angitola, Via Molise, Via S. Maria, Via Poste Vecchie, Rotatoria, Via della Resistenza, Chiesa S. Maria della Pace, Viale Cassiodoro, Via S. Maria, Via della Chiesa e Via Bainsizza.

Domenica 8 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 a fine spettacolo fuochi d’artificio: divieto di transito in Via Rumbolo, da Piazza Santa Maria fino all'altezza del Cimitero.