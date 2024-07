Catanzaro. Polizia locale al lavoro contro sprechi e furti d’acqua - Sanzioni fino a 500 euro

Polizia locale al lavoro contro sprechi e furti d’acqua - sequestri e multe per allacci abusivi e uso improprio per l’irrigazione di grandi orti

CATANZARO - Giro di vite della Polizia locale contro gli sprechi e i furti d’acqua sul territorio comunale. La Polizia locale, guidata dal comandante Vincenzo Ruocco, su input del sindaco Nicola Fiorita, a seguito di verifiche effettuate in particolare nel centro e nella zona sud della città, ha provveduto a sequestrare tre sbocchi d’acqua che, tramite allacci abusivi alla condotta principale, servivano per irrigare alcuni terreni.

I trasgressori sono stati, quindi, segnalati all’autorità giudiziaria per i conseguenti profili penali. Gli uomini del nucleo Polizia ambientale, diretto da Salvatore Tarantino, in un’altra operazione hanno anche accertato l’uso improprio dell’acqua per irrigare orti di grosse dimensioni e in orari non compatibili con quelli consentiti dall’ordinanza sindacale in vigore per il periodo estivo. In questI casi, il comportamento illecito viene punito con sanzioni fino a 500 euro.

Per disciplinare il corretto e parsimonioso utilizzo dell’acqua, il sindaco Fiorita ha disposto che, fino all'1 settembre, lo stesso sia consentito esclusivamente per i normali scopi alimentari, domestici e sanitari, ovvero, per tutte le attività regolarmente autorizzate.

In particolare è consentita la sola irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati di estensione massima mq. 20 nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00; il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati è vietato nella fascia oraria tra le ore 06,00 e le ore 20,00; è vietato il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti autorizzati; il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, è consentito esclusivamente previa autorizzazione del settore comunale che gestisce la rete acquedottistica; relativamente alle aree sportive comunali in concessione, il divieto viene disposto dalle ore 10:00 alle ore 18:00; è escluso dall’applicazione dell'ordinanza l’innaffiamento ed irrigazione dei campi sportivi in manto erboso.

La Polizia locale continuerà ad effettuare i dovuti controlli sul territorio comunale e invita i cittadini a segnalare eventuali abusi o illeciti nell’utilizzo dell’acqua nella stagione estiva in cui è necessario, ancor di più, razionalizzare il servizio idrico.