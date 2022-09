Catanzaro. Problemi sicurezza galleria Mancuso

Problemi sicurezza galleria Mancuso, Polimeni e polizia locale hanno incontrato rappresentante questura

CATANZARO. 19 FEB - Il Il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni e, per conto della Polizia locale, il tenente colonnello Franco Basile, hanno incontrato il vicequestore Giacomo Cimarrusti.

L’incontro, che fa seguito alle intese telefoniche intraprese dal sindaco Sergio Abramo con il questore Mario Finocchiaro, è servito a pianificare una serie di interventi in galleria Mancuso, dove è stata segnalata la presenza di soggetti dediti ad attività di spaccio, di disturbo della quiete e dell’incolumità pubblica. La riunione è servita a stilare un piano operativo in sinergia fra amministrazione e Questura per eliminare una volta per tutte il problema e procedere al ripristino della legalità nella struttura.