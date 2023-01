Catanzaro, Rottura condotta idrica, "il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la sospensione delle attività didattiche"

Catanzaro Rottura condotta idrica scuole schiuse ecco i dettagli. Rottura condotta idrica in via De Gasperi. Disposta la chiusura delle scuole interessate

A causa della improvvisa rottura della condotta idrica, avvenuta questa notte in via De Gasperi, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la "il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la sospensione delle attività didattiche" delle seguenti scuole:

“Pascoli

“Aldisio”

“Patari – Rodari”

Magistrale “De Nobili”

Classico “Galluppi”

“Agrario”

“Biologico”

“Gagliardi” primaria e infanzia





In questi ultimi giorni l’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro ha registrato la rottura della condotta idrica in diversi punti. Questa notte una nuova rottura si è verificata in via De Gasperi, provocando l’interruzione dell’erogazione idrica nelle seguenti zone: Stadio, San Leonardo, Via Mario Greco, via Crispi, via Milano, via Pascali, via Cortese e zone limitrofe.

Sarà possibile ripristinare il servizio solo a seguito della conclusione dei lavori di riparazione della condotta al momento non preventivabili.