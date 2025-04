Catanzaro ufficiale senz'acqua per due giorni: lavori urgenti sulla condotta "Fiume Alli Passante" il 23 e 24 aprile

Intervento Sorical, interruzione acqua il 23 e 24 aprile

Come già comunicato la settimana scorsa, domani, mercoledì 23 aprile e dopodomani, giovedì 24, la Sorical effettuerà i suoi lavori sul tubo di adduzione “Fiume Alli Passante”, vitale per l’approvvigionamento di Catanzaro e dei Comuni limitrofi, che negli anni ha prodotto interruzioni idriche e disservizi di durata fino anche a 72 ore e che negli ultimi mesi ha subìto cedimenti ripetuti dovuti a fenomeni di corrosione interna e spostamenti del sedime fluviale.

Si tratta di un intervento complesso di manutenzione straordinaria, ma al fine di ridurre il più possibile i disagi per l’utenza le lavorazioni sono state condensate in cinque interventi. Il primo dei quali, quello di domani e dopo, ha lo scopo di rinforzare strutturalmente in particolare il tratto di condotta che ha già ceduto a novembre 2025 e a marzo di quest’anno.

Nel centro storico di Catanzaro - da via Indipendenza a viale dei Normanni, Corso Mazzini, via Acri, Bellavista e Monacaro - l’erogazione idrica sarà interrotta a partire da stanotte. L’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, per ridurre i disagi, procederà comunque ad una chiusura il più possibile ritardata dei serbatoi.

Il servizio sarà sospeso dalle 08:00 di domattina per le utenze di Zona Petrosa e Madonna del Pozzo; quartiere Mater Domini e via Campanella; quartiere Sant’Antonio; quartiere Siano Chalet; via dei Tulipani; quartiere Santo Janni; quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani; Quartiere Fondachello, Piano Casa, viale dei Bizantini, Samà, Sala, Campagnella, via Fares, via Lucrezia della Valle, via Conti Falluc e zone limitrofe.

Il ritorno alla normalità è previsto nella giornata di giovedì 24.