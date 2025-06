Catanzaro si veste di stelle: torna la Cena Straordinaria per i bambini dell’oncoematologia

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro, torna “La Cena Straordinaria” sul Corso: 400 metri di solidarietà e alta cucina per i bimbi dell'oncoematologia

CATANZARO – Martedì 10 settembre, il cuore di Catanzaro si trasformerà nuovamente in un elegante ristorante a cielo aperto. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna "La Cena Straordinaria", l’evento enogastronomico che unisce solidarietà, eccellenze calabresi e bellezza urbana lungo il suggestivo Corso Mazzini.

Protagonisti della serata saranno sei tra i più acclamati chef calabresi, tutti insigniti della stella Michelin: Luca Abbruzzino, Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora e Riccardo Sculli. Coordinati dallo chef Antonio Abbruzzino, proporranno piatti esclusivi a base di prodotti tipici calabresi, con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

La tavolata, lunga oltre 400 metri, ospiterà mille partecipanti immersi in un’atmosfera magica, nel cuore del centro storico. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Città del Vento, in collaborazione con Regione Calabria (assessorato all’Agricoltura), Comune di Catanzaro, Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi e numerosi sponsor privati, si conferma tra gli eventi più attesi di settembre in Calabria.

Solidarietà e gusto al centro dell’evento: il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà interamente devoluto alla realizzazione dei sogni dei bambini ricoverati nel reparto di onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale “Dulbecco” di Catanzaro.

Durante la cena non mancheranno ospiti a sorpresa, musica e momenti di intrattenimento che renderanno l’evento ancora più speciale.

