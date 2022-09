"Strage di via D'Amelio" Catanzaro. Sicurezza: al via giornata delle vittime in divisa

CATANZARO, 17 LUG - "Il 19 luglio di 29 anni fa nella strage di via D'Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino, morivano, adempiendo al proprio dovere, cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, ed Emanuela Loi, la prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia a cadere in servizio.

Non potevamo che scegliere questa giornata per parlare di tutte le vittime in divisa: quelle che hanno perso la vita; quelle le cui esistenze sono state sconvolte irrimediabilmente, come accadde durante il G8 di Genova; anche quelle che, quotidianamente, subiscono di tutto a causa del proprio servizio". Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia, alla vigilia del convegno nazionale dal titolo "Dal G8 di Genova a Roma.

L'odissea delle vittime in divisa", in programma lunedì 19 luglio a Catanzaro, presso il Lido Santafè, a partire dalle ore 21. All'incontro, moderato dal direttore di Adnkronos, Gian Marco Chiocci, e introdotto da Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale Fsp, ed Eugenio Riccio, Segretario Provinciale di Catanzaro del Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc), parteciperanno il Presidente della Regione Calabria, Antonino Spirlì; il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo; Andrea Di Lazzaro, autore del libro "Mario Placanica.

Il Carabiniere" e lo stesso protagonista, Mario Placanica; gli avvocati Antonio Ludovico, Eugenio Pini e Giorgio Carta; il Presidente dell'associazione "Condivisa", Lia Staropoli; il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto; il deputato di Fratelli d'Italia Segretario della commissione di inchiesta sulle mafie, Wanda Ferro; l'Assessore regionale all'Ambiente della Calabria, Sergio De Caprio; il Segretario Generale Nsc, Massimiliano Zetti e il Segretario Generale Fsp, Valter Mazzetti.

"Per il solo anno 2020 - ricorda Mazzetti - parliamo di ben 2687 operatori della sicurezza feriti solo su strada, uno ogni 3 ore e mezza. Un'ecatombe silenziosa, che non fa notizia". "Nel giorno in cui terremo l'incontro - afferma Franco Maccari, vice Presidente Fsp Polizia - a Palermo il sindaco Leoluca Orlando conferirà la cittadinanza onoraria alle donne e agli uomini della Polizia di Stato consegnandola nelle mani del Capo, Lamberto Giannini.

Anche noi così rendiamo giustizia e onore ai tanti che, portando una divisa, hanno subito e subiscono ancora vicissitudini infernali, proprio come quel giovanissimo Placanica distrutto da una violenza più grande di quella che chiunque potrebbe sopportare. Servitori incolpevoli che devono essere sostenuti e tutelati, specie di fronte ai professionisti del disordine rispetto ai quali, non a caso, Fsp chiede l'introduzione del reato di terrorismo di piazza".