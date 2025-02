Catanzaro. Sorical chiude l'impianto Alli per il maltempo: disagi all'erogazione idrica e alcune scuole chiuse

Catanzaro – Una forte ondata di maltempo ha colpito oggi la città di Catanzaro, causando gravi disagi all'infrastruttura idrica. In particolare, l'azienda Sorical ha riscontrato un allagamento che ha compromesso la cabina di alimentazione dell'impianto pozzi Alli, rendendo necessaria una chiusura temporanea per un intervento urgente di manutenzione.

Disagi nell'erogazione idrica

La chiusura dell'impianto comporterà interruzioni e disagi nella fornitura d'acqua nelle zone di Bellino, Giovino, Barone e Lido Est, fino al passaggio a livello su Viale Crotone. L'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili ha ricevuto la comunicazione ufficiale da Sorical, che ha avviato le operazioni per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Scuole chiuse nelle zone interessate

A seguito dei disagi previsti, il Comune ha deciso di adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza degli studenti. Con ordinanza sindacale, è stata disposta la chiusura per domani, lunedì 3 febbraio, di tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Vivaldi e dell'IIS Fermi, oltre che del plesso di via Melito Porto Salvo dell'IIS Grimaldi Pacioli Petrucci Ferraris Maresca.

Un intervento urgente per ripristinare il servizio

Le squadre tecniche di Sorical sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità dell'impianto. Le autorità invitano i cittadini a limitare il consumo d'acqua nelle prossime ore, in attesa della risoluzione del guasto. Si prevede che l'erogazione possa tornare alla normalità entro le prossime 24-48 ore, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

L'appello delle istituzioni

L'amministrazione comunale ha esortato i cittadini a restare aggiornati attraverso i canali ufficiali e a segnalare eventuali criticità. "Comprendiamo i disagi e siamo in costante contatto con Sorical per garantire un ripristino rapido dell'acqua nelle zone interessate" ha dichiarato un portavoce del Comune.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di monitorare il sito ufficiale del Comune di Catanzaro e le comunicazioni di Sorical.