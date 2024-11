Catanzaro: sospensione dell'erogazione idrica in diverse zone della città

Catanzaro Acqua / interruzione in città

A seguito della comunicazione ricevuta da SORICAL riguardo la rottura della condotta di acqua grezza dell'Ipot Santa Domenica, dalle ore 7:00 di oggi, 17 novembre, è stata sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti zone:

Zona Petrosa e Madonna del Pozzo

quartiere Mater Domini e via Campanella

quartiere Sant'Antonio

quartiere Siano Chalet

via dei Tulipani

quartiere Santo Janni

quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani

Catanzaro centro da via Indipendenza a viale dei Normanni, Corso Mazzini

Quartiere Fondachello, Piano Casa, viale dei Bizantini, Samà, Sala, Campagnella, via Fares, via Lucrezia della Valle, via Conti Falluc e zone limitrofe.

Seguiranno aggiornamenti.