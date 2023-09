Catanzaro. Sparatoria nel quartiere Aranceto: gambizzato da colpi di arma da fuoco - indagini in corso

Nel quartiere Aranceto, si è verificata una sparatoria che ha lasciato un uomo con ferite alle gambe provocate da due colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti incaricati delle indagini sono i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Catanzaro.

Il fatto ha avuto luogo nei giorni scorsi quando i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro sono intervenuti nel quartiere Aranceto, situato a Sud della città. La loro presenza è stata richiesta in seguito a una segnalazione. Sul posto, i militari hanno constatato che un uomo, successivamente ricoverato presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro, era stato colpito alle gambe da proiettili di arma da fuoco. Le ferite sono state prontamente trattate al pronto soccorso.

Gli aggressori, rimasti sconosciuti, avevano sparato due colpi di arma da fuoco contro l'uomo. Tuttavia, a causa delle circostanze, l'uomo ferito non è stato in grado di fornire informazioni rilevanti per identificare i responsabili di tale attacco.

L'indagine riguardante l'accaduto è affidata ai carabinieri della Sezione Operativa sotto il comando del capitano Felicia Basilicata.