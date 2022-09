Catanzaro, strisce blu gratuite in tutta la città. Leggi il dettaglio

CATANZARO 3 DIC - “Le strisce blu saranno gratuite nei pomeriggi del periodo festivo in tutti i 1400 stalli della città di Catanzaro, compresi via Indipendenza e San Leonardo, oltre a Corso Mazzini dove il provvedimento è già in vigore.

La misura è stata adottata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, per venire incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini che vorranno recarsi in tutti i negozi durante il periodo natalizio. Si specifica che la gratuità dei parcheggi sarà attiva ogni pomeriggio, dalle ore 15 in poi, dall’8 dicembre fino al 6 gennaio incluso.

Inoltre, nel più ampio programma mirato ad agevolare la mobilità, viene confermata per lo stesso periodo anche la gratuità della funicolare tutti i giorni, dalle 17 alle 21, fino al 31 dicembre”.