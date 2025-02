Catanzaro travolgente: il Cesena cade 4-2, Mignani analizza la sconfitta (Video)

Il Catanzaro si impone sul Cesena con un netto 4-2 in una sfida ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte. Al termine della gara, Mister Michele Mignani ha commentato il match, evidenziando gli errori commessi dalla sua squadra e la necessità di ripartire con determinazione.

Mignani: "Abbiamo aiutato il Catanzaro con i nostri errori"

Nel post partita, Mister Michele Mignani ha riconosciuto la superiorità del Catanzaro ma ha sottolineato come il risultato finale sia stato eccessivamente pesante rispetto a quanto visto in campo.

"Sotto l’aspetto dei numeri, probabilmente sì. Però noi abbiamo aiutato il Catanzaro, soprattutto nei primi minuti, a metterci in difficoltà. Quando commetti sempre gli stessi errori e non riesci a correggerli, diventa difficile riprendere il controllo della gara. Nonostante le occasioni create e anche un pizzico di sfortuna – con un palo e un salvataggio sulla linea – era complicato rimettere in piedi la partita. Quando abbiamo accorciato sul 2-1, abbiamo di nuovo concesso spazio sbagliando un’uscita e subendo il 3-1 su un ennesimo cross. A quel punto, la situazione si è fatta ancora più difficile."

"La squadra non molla, dobbiamo ripartire"

Mignani ha poi elogiato l’impegno dei suoi giocatori, sottolineando come, nonostante il passivo, il Cesena abbia combattuto fino alla fine.

"I ragazzi non mollano, sono sempre sul pezzo. Abbiamo intrapreso un percorso che ci ha dato continuità di risultati e dobbiamo ripartire da qui. Certo, abbiamo commesso errori che ci portiamo dietro da tempo e che continuiamo a ripetere, ma la squadra lavora duramente in settimana e ha sempre la giusta mentalità. Anche i subentrati sono entrati con grande determinazione, segnale positivo per il futuro."

"Serve maggiore attenzione difensiva"

Uno degli aspetti che il tecnico bianconero ha evidenziato è stata la difficoltà nel difendere con ordine, specialmente sulle palle inattive.

"Subiamo gol al primo calcio d’angolo concesso e lasciamo troppo spazio in area. Anche se lavoriamo su questi aspetti, facciamo fatica a limare certi errori che compromettono le partite. Questo è il nostro grande limite attuale. Per il resto, la squadra gioca, muove bene la palla e crea occasioni. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi in termini di impegno, sono meravigliosi dal primo giorno che li alleno."

"Dobbiamo voltare pagina e guardare avanti"

Infine, Mignani ha rivolto un pensiero ai tifosi del Cesena che hanno seguito la squadra in trasferta, invitando il gruppo a reagire immediatamente.

"Tornare a casa con quattro gol subiti e zero punti in classifica fa male. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi che ci hanno seguito in questa lunga trasferta. Ma il nostro obiettivo è andare oltre queste difficoltà, come abbiamo fatto in altre occasioni. Ripartiamo, lavoriamo e torniamo in campo più forti di prima.

