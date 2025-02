Catanzaro Travolgente: Vittoria e Obiettivi Play-Off Sempre Più Vicini

Il Catanzaro ha regalato spettacolo nella sfida contro il Cesena, con una vittoria per 4-2 che ha confermato il trend positivo della squadra. Un successo costruito su un dominio territoriale e, soprattutto, sulle palle inattive, diventate ormai un’arma vincente per i giallorossi.

“Sulle palle inattive lavoriamo tanto perché credo molto nella loro importanza,” ha spiegato Mister Fabio Caserta nel post-gara. “Nel calcio, le palle inattive fanno sempre la differenza. Una partita ben giocata può essere persa su un calcio piazzato, così come una partita non brillante può essere vinta sbloccandola su una palla inattiva. È questione di convinzione e lavoro in allenamento.”

Il possesso palla è stato un altro punto di forza del Catanzaro, anche se Caserta ne ridimensiona l’importanza: “Io credo nel possesso palla fino a un certo punto. Deve servire a trovare spazi tra le linee avversarie, non essere fine a se stesso. Questa squadra lo fa molto bene, e sono fiero di allenare questi ragazzi che si applicano ogni giorno con dedizione.”

Dopo la deludente prestazione dell’andata al Manuzzi, il Catanzaro ha saputo riscattarsi con una gara di grande intensità e qualità. “A Cesena non eravamo ancora una squadra. Era un gruppo di ragazzi che iniziava a conoscersi, a lavorare su nuovi metodi di gioco. Cambiare non è mai facile, ma oggi abbiamo mostrato quanto siamo cresciuti.”

Crescita e Maturità del Gruppo: Obiettivo Promozione

Riflettendo sulla crescita dei singoli, Caserta ha elogiato la prova di Cassandro e il rientro di Antonini: “Quando i giocatori che giocano poco si fanno trovare pronti, quella è la soddisfazione più grande per un allenatore. Significa che lavorano bene durante la settimana, anche se non giocano.”

Caserta ha poi sottolineato l’importanza del gruppo: “Credo tanto nel gruppo e nel far sentire tutti protagonisti. Quando riesci a ottenere il massimo da tutti, allora la squadra cresce davvero. Questo è il vero successo per me.”

Il Riscatto e la Sfida Continua Verso la Serie A

Con il Catanzaro ora al quinto posto in classifica, in piena zona play-off, Mister Caserta rimane cauto: “Serve a ben poco guardare la classifica adesso. Fa piacere, significa che stiamo facendo un bel percorso, ma mancano ancora tante partite. Dobbiamo rimanere realisti e cercare di ottenere il massimo ogni volta.

L’obiettivo Serie A è sempre più concreto e il Catanzaro non ha intenzione di fermarsi. Con questa mentalità e determinazione, la squadra può continuare a sognare in grande. Restate sintonizzati per il prosieguo di una stagione che si preannuncia emozionante!

