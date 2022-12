Catanzaro. Tutto pronto per il capodanno sul corso, dopo la mezzanotte al via la musica con Tananai

Cresce l'attesa per il Capodanno su Corso Mazzini per brindare insieme all'arrivo del 2023. L'amministrazione comunale invita tutti in Piazza Prefettura dalle ore 23, per attendere in compagnia il countdown verso il nuovo anno e dare il via ad un ricco programma di musica ed intrattenimento. Il primo a salire sul palco, dopo la mezzanotte, sarà l'ospite più atteso dai giovani, l'artista rivelazione Tananai che proporrà i suoi successi più famosi. In scaletta anche dj Federico l’Olandese Volante, i dj set live di Nathaniel e Pazz, il vocalist Paco e l’animazione di Francys Power. A condurre saranno Domenico Milani e Raffaella Capria. Un evento reso possibile dalla preziosa sinergia tra pubblico e privato e con il contributo della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.

I Servizi

Per raggiungere il centro storico sia da sud che da nord della città saranno disponibili gratuitamente, dalle 23 alle 6, grazie alla collaborazione di Amc, il parcheggio Piè Sala e la funicolare, in funzione anche la stazione di Piano Casa. Utilizzabile anche il parcheggio Musofalo con servizio navette ogni 15 minuti.