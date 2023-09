Catanzaro: "Valico della Limina". Accolta con favore la comunicazione fatta dal Presidente Occhiuto

CATANZARO, 19 SET - (Riceviamo e pubblichiamo) «Le notizie comunicate dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in merito al futuro della SGC 682 Jonio – Tirreno aprono spiragli significativi in tema di gestione efficace e sostenibile dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del valico della Limina».

È quanto affermato in una nota condivisa dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Associazione Città degli Ulivi, Giuseppe Zampogna, e dal Presidente della Comunità dei Sindaci della Locride, Vincenzo Maesano, a seguito dell’incontro avvenuto presso la Cittadella di Catanzaro alla presenza anche di tecnici e rappresentanze sindacali. Un appuntamento a cui hanno preso parte le delegazioni di primi cittadini di Piana e Locride e che è servito per illustrate l’ipotesi percorribile e concreta di chiusura esclusivamente notturna della Strada di Grande Comunicazione a partire dal prossimo mese di gennaio.

«Questo orizzonte è la sintesi di un lavoro importante, responsabile, mai strillato o strumentale, che ha visto i Sindaci dei comprensori pianigiano e locrideo uniti in un vero percorso di difesa del territorio che ha visto l’ascolto attento della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria – hanno sottolineato Zampogna e Maesano -. Quando le energie si mettono insieme è possibile raggiungere risultati significativi e a beneficio di tutti. L’ipotesi di chiusura esclusivamente notturna della galleria della Limina tranquillizza cittadini, tessuto sociale e produttivo, istituzioni del territorio.

Un plauso e un ringraziamento al Presidente Roberto Occhiuto per l’ascolto attento e per il lavoro prezioso svolto su questo delicato fronte concernente non solo il tema della viabilità, la stessa tenuta socioeconomica di ampie aree del comprensorio reggino». «Allo stesso tempo – hanno proseguito i due Presidenti – riteniamo opportuno che, a fianco dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della SGC 682, si programmino in piena collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria interventi ordinari e straordinari per la riqualificazione complessiva del sistema viario metropolitano. La vicenda relativa alla chiusura del valico della Limina ha ribadito le criticità enormi della rete stradale dei nostri territori. Su questo fronte i Sindaci proseguiranno la loro azione di sprono, stimolo e controllo».

Il presidente Associazione comuni della Locride - Avv. Vincenzo Maesano

Il presidente Associazione città degli ulivi - Dott. Giuseppe zampogna