Catanzaro. Weekend di San Vitaliano: gli eventi in città, i servizi e le misure sulla viabilità. E’ un ricco programma quella che accompagnerà il weekend del 15 e 16 luglio 2023 in occasione della festa del Santo Patrono del capoluogo calabrese.

L’amministrazione comunale, chiamando a raccolta associazioni e operatori economici del territorio, ha realizzato un fine settimana ricco di eventi con lo scopo di rilanciare e valorizzare la tradizione e le radici identitarie legate al culto di San Vitaliano.

“Alla scoperta di San Vitaliano” è il nome del cartellone della due giorni: si parte la sera di sabato 15 luglio in Piazza Prefettura si terrà “Catanzaro in Scena”, uno spettacolo prodotto dall’Associazione “Teatro Incanto ETS” in cui si racconterà Catanzaro attraverso i racconti delle persone che hanno fatto la storia del teatro catanzarese, da Nino Gemelli a Pino Michienzi e molti altri. Domenica sera, invece, sarà la volta di “Abbasta ma è masculu”, prodotto dall’Associazione Ricreativa Culturale Hercules.

Sempre domenica 16 luglio, alle 20.30, partirà dall’area antistante il Cavatore l’Urban Trekking in notturna – Riscopri San Vitaliano, organizzato dall’Associazione Artemide, che offrirà la possibilità di visitare le botteghe artigiane, coniugando la riscoperta delle risorse del territorio con i festeggiamenti in onore del Patrono della città. Sia sabato che domenica, inoltre, sulla terrazza del Complesso San Giovanni ci sarà “Aspettando Mirabilia”, un percorso che anticipa l’iconica manifestazione storico-rievocativa con la ricostruzione del campo milite ed il tradizionale corteo: cavalieri e uomini in armatura accoglieranno l’arrivo del busto del Santo in Basilica per poi procedere fino al Castello.

Sabato e domenica, inoltre, in Piazza Grimaldi, Piazza Nicholas Green e lungo Corso Mazzini spazio a “#Neshimu Village”, a cura dell’Associazione Operatori Food Centro Storico, un villaggio di intrattenimento tra enogastronomia e incursioni musicali con dj e band.

TRAFFICO E VIABILITA’:

Per assicurare l’arrivo nel centro storico, l’Amc garantirà un servizio navetta sostitutivo della funicolare. Nella giornata di sabato, la navetta sarà in funzione dalle 07.00 alle ore 23,45; domenica invece dalle ore 17.30 alle ore 23.45

Sabato 15 luglio e domenica 16 luglio: Divieto di sosta con zona rimozione dalle 07,00 alle ore 24,00 su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Rossi e Piazza Grimaldi compreso l’area di carico e scarico merci;

inoltre, è istituto il divieto di transito dalle ore 20,00 alle ore 24,00 su Corso Mazzini tra Piazza Rossi e Piazza Grimaldi.

Domenica 16 luglio: Per la processione sono stati istituti il divieto di sosta con zona rimozione, dalle ore 14, e il divieto della circolazione, dalle ore 17, fino al termine della processione, lungo le seguenti vie: Piazza Basilica dell’Immacolata, Corso Mazzini, Piazza Le Pera, discesa Eroi, Via Jannoni, Via Montecorvino, Via Sensales, Via Raffaelli, Piazza di Tocco, Via Poerio, Piazza Matteotti, Piazza Garibaldi, Corso Mazzini per il rientro alla Basilica.