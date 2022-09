Censis: università subito reattive alla didattica a distanza

ROMA, 04 DIC - Le università si sono fatte trovare subito pronte e reattive durante il lockdown.

A rivelarlo è il 54/mo rapporto del Censis. "Sui 61 atenei rispondenti, 42 avevano completato il passaggio alla didattica a distanza entro una settimana dal lockdown, i rimanenti per lo più in due settimane - si legge. Per circa la metà dei rettori la combinazione di una preesistente infrastruttura tecnologica con la disponibilità di adeguate expertise all'interno dell'ateneo ha bilanciato gli insufficienti finanziamenti pubblici necessari per gli adeguamenti organizzativi".