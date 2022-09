Champions, stasera ottavi Atalanta-Valencia. F1, oggi test a Barcellona

Champions, stasera 8° Atalanta-Valencia. F1, oggi test a Barcellona. Biathlon, wierer bis d'oro

BERGAMO, 18 FEB - Alle 21 allo stadio Meazza di Milano l'Atalanta sfida il Valencia negli ottavi di finale della Champions League. Stasera in campo anche Tottenham-Leipzig. Atletico-Liverpool 1-0, Dortmund-Psg 2-1. F1: oggi prima giornata di test a Barcellona. Biathlon: secondo oro ai Mondiali di Anterselva per l'azzurra Wierer, che ha trionfato anche nell'individuale.

Per la prima volta in Italia Sky Sport F1 (canale 207) trasmetterà i test di Barcellona integralmente e in esclusiva. Saranno in live streaming anche su Skysport.it. Dal 19 al 21 i primi tre giorni di collaudi con Sebastian Vettel il primo a salire sulla nuova SF1000

Mercoledì 19 febbraio si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione di Formula 1 con i primi tre giorni di test invernali a Barcellona. Svelate la maggior parte della monoposto, all'appello mancano Alfa Romeo e Haas, sarà il momento di raccogliere i primi dati in vista del via della stagione a Melbourne, il 15 marzo. Sky Sport F1, per la prima volta in italia, trasmetterà ogni giorno le 8 ore di attività in pista, con lo streaming dalle 9 alle 13 anche su Skysport.it. Si tornerà in pista la settimana successiva da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio. Di seguito la line-up di tutti i piloti in pista nelle giornate al 19 al 21.

MERCEDES-AMG F1

Mercoledì 19 febbraio: Valtteri Bottas/Lewis Hamilton

Giovedì 20 febbraio: da definire

Venerdì 21 febbraio: da definire



SCUDERIA FERRARI

Mercoledì 19 febbraio: Sebastian Vettel

Giovedì 20 febbraio: Sebastian Vettel/Charles Leclerc

Venerdì 21 febbraio: Charles Leclerc

RED BULL RACING

Mercoledì 19 febbraio: Max Verstappen

Giovedì 20 febbraio: Alexander Albon

Venerdì 21 febbraio: Verstappen/Albon



MCLAREN RACING

Mercoledì 19 febbraio: Carlos Sainz

Giovedì 20 febbraio: Lando Norris

Venerdì 21 febbraio: Lando Norris/Carlos Sainz

RENAULT

Mercoledì 19 febbraio: Esteban Ocon/Daniel Ricciardo

Giovedì 20 febbraio: Daniel Ricciardo/Esteban Ocon

Venerdì 21 febbraio: Esteban Ocon/Daniel Ricciardo



ALPHA TAURI

Mercoledì 19 febbraio: Daniil Kvyat

Giovedì 20 febbraio: Pierre Gasly

Venerdì 21 febbraio: Daniil Kvyat/Pierre Gasly



RACING POINT

Mercoledì 19 febbraio: Sergio Perez/Lance Stroll

Giovedì 20 febbraio: Sergio Perez

Venerdì 21 febbraio: Lance Stroll



ALFA ROMEO RACING

Mercoledì 19 febbraio: Robert Kubica/Antonio Giovinazzi

Giovedì 20 febbraio: Kimi Raikkonen

Venerdì 21 febbraio: Antonio Giovinazzi



HAAS

Mercoledì 19 febbraio: Kevin Magnussen

Giovedì 20 febbraio: Romain Grosjean

Venerdì 21 febbraio: Romain Grosjean/Kevin Magnussen



WILLIAMS RACING

Mercoledì 19 febbraio: George Russell/Nicholas Latifi

Giovedì 20 febbraio: George Russell

Venerdì 21 febbraio: Nicholas Latifi

(Sky Sport)