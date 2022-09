Chiaravalle Centrale: incendio camion commerciale su ipotesi dolosa, intervento dei Vvf e Cc

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 4 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti, a Chiaravalle Centrale, per un incendio che ha interessato un autocarro. Il rogo si è sviluppato nella cabina guida di un mezzo di proprietà di una ditta specializzata nel trasporto di materiale di risulta della lavorazione di olive, che era parcheggiato in una piazzola di sosta a poca distanza dalle abitazioni in località Cona.



L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'intero automezzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chiaravalle Centrale e della Compagnia di Soverato che hanno avviato le indagini. Da una prima valutazione dei vigili del fuoco non è esclusa l'ipotesi dolosa dell'incendio.